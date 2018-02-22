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США предупредили страны о санкциях в случае заключения крупных военных сделок с Россией
22.02.2018 11:26
Соединенные Штаты предупредили правительства других стран о возможности введения против них санкций в случае заключения с Вооруженными силами России "крупных сделок", об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.
По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд.
"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", что, как она полагает, "можно считать успехом в части привлечения России к ответственности".
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