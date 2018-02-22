По делу об убийстве молодой женщины в Тбилиси задержан ее друг

22.02.2018 21:57 По делу об убийстве молодой женщины в районе ТЭВЗ задержан ее друг, — об этом на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии Мамука Челидзе.



По его словам, убийство раскрыто по горячим следам. Правоохранители задержали Л.Г. 1997 года рождения по обвинению в умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Следствие установило, что 22 февраля он нанес сверстнице А.Н. ранения холодным оружием по мотиву мести и скрылся с места преступления. Правоохранители задержали его через несколько часов. Полиция изъяла орудие преступления – нож в виде вещественного доказательства. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии.



Напомним, что сегодня на рассвете в районе ТЭВЗ обнаружили труп молодой женщины.















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