В посольстве России в Аргентине изъяли до 400 кг наркотиков - СМИ

22.02.2018 22:59 Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 дипломатических посылок с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Об этом пишет аргентинская газета Todo Noticias. По данным издания, правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. Об обнаружении наркотиков также сообщает Associated Press со ссылкой на министра безопасности Аргентины.



Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, указывает газета. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве.



Чемоданы принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию, пишет издание. По его данным, расследование установило, что к этому были причастны пятеро: два человека в Аргентине и трое в России, они задержаны. Среди них инспектор полиции Буэнос-Айреса и «бывший российский чиновник» (по данным AP — сотрудник посольства). Шестой подозреваемый скрывается на территории Германии, говорится в статье.



По данным аргентинского издания, посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и «некоторые страны Европы».



Ранее в четверг ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источник в МИДе, передали, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика, детали которой «не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий». Других подробностей агентства не сообщали.



РБК направил запрос в МИД России. С российским посольством в Аргентине связаться на момент публикации не удалось.



РБК











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