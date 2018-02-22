|
В посольстве России в Аргентине изъяли до 400 кг наркотиков - СМИ
22.02.2018 22:59
Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 дипломатических посылок с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Об этом пишет аргентинская газета Todo Noticias. По данным издания, правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. Об обнаружении наркотиков также сообщает Associated Press со ссылкой на министра безопасности Аргентины.
Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, указывает газета. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве.
Чемоданы принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию, пишет издание. По его данным, расследование установило, что к этому были причастны пятеро: два человека в Аргентине и трое в России, они задержаны. Среди них инспектор полиции Буэнос-Айреса и «бывший российский чиновник» (по данным AP — сотрудник посольства). Шестой подозреваемый скрывается на территории Германии, говорится в статье.
По данным аргентинского издания, посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и «некоторые страны Европы».
Ранее в четверг ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источник в МИДе, передали, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика, детали которой «не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий». Других подробностей агентства не сообщали.
РБК направил запрос в МИД России. С российским посольством в Аргентине связаться на момент публикации не удалось.
РБК
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна