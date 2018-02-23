В Польше за нападение на сотрудников полиции задержали граждан Грузии и Украины

23.02.2018 17:14 В городе Згеж (Польша) за нападение на сотрудников полиции задержали граждан Грузии и Украины. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.



По существующей информации, поздно ночью в одном из районов из-за шума вызвали полицейских. На месте выяснилось, что причиной шума была ссора между нетрезвыми иностранцами. Когда правоохранители попросили их предъявить документы, те проявили агрессию, и начали бросать в сторону полицейских камни. Поскольку на месте происшествия находились двое полицейских, а им противостояли 13 иностранцев, правоохранители применили огнестрельное оружие.



В результате трое нападавших легко ранены в ноги, их жизням опасность не угрожает. Полиция задержала всех 13 иностранцев.



Дело расследует прокуратура.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

