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В Польше за нападение на сотрудников полиции задержали граждан Грузии и Украины
23.02.2018 17:14
В городе Згеж (Польша) за нападение на сотрудников полиции задержали граждан Грузии и Украины. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.
По существующей информации, поздно ночью в одном из районов из-за шума вызвали полицейских. На месте выяснилось, что причиной шума была ссора между нетрезвыми иностранцами. Когда правоохранители попросили их предъявить документы, те проявили агрессию, и начали бросать в сторону полицейских камни. Поскольку на месте происшествия находились двое полицейских, а им противостояли 13 иностранцев, правоохранители применили огнестрельное оружие.
В результате трое нападавших легко ранены в ноги, их жизням опасность не угрожает. Полиция задержала всех 13 иностранцев.
Дело расследует прокуратура.
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