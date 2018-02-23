МВД Грузии задержало группу иностранцев, продавших экстази в Батуми

23.02.2018 17:48 20 человек за последнюю неделю были задержаны в разных регионах Грузии по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержания были произведены в Тбилиси, Аджарии, Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 20 лет или бессрочное заключение.



Восемь задержанных являются гражданами иностранных государств. Пятеро из 20 обвиняемых систематически продавали наркотики в Грузии.



В частности, МВД сообщило о задержании группы иностранцев, которые продавали экстази в Батуми.

Изначально полиция задержала одного гражданина Турции. По данным следствия, он продал 10 таблеток экстази. При личном обыске обвиняемого и обыске его дома, сотрудники МВД обнаружили и изъяли еще 427 таблеток экстази.



Позже следствие вышло еще на двух иностранцев – граждан Турции и Узбекистана. Они были связаны с ранее задержанными в Батуми. При их обыске сотрудники МВД изъяли 164 таблеток экстази.



Помимо партии экстази, за минувшую неделю полицией было изъято: 190 таблеток «субоксина», 18 таблеток MDMA, 179 таблеток «бупренорфина», 10 таблеток «метадона», одну связку опиума, около 590 грамм героина и другие наркотические средства.















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