Трое человек задержаны в Кахети по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы

23.02.2018 18:54 Трое человек были задержаны в Кахети по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Об этом заявил начальник главного управления центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



По данным следствия, члены преступной группы незаконно лишили свободы жителя кахетинского села Артана. Угрожая огнестрельным оружием, обвиняемые требовали от него 26 тысяч долларов в обмен на освобождение.



Мероприятия по нахождению и задержанию троих обвиняемых были проведены сотрудниками МВД Грузии при содействии Службы Госбезопасности.



При обыске одного из обвиняемых, а также при осмотре его автомобиля был обнаружен пистолет и боевые патроны.



Уголовное дело возбуждено по статьям «вымогательство» и «незаконное лишение свободы». Всем троим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.















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