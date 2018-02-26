Гражданка Грузии задержана в Испании вместе с бандой местных грабителей

26.02.2018 14:16 Гражданку Грузии и трех граждан Испании задержали в Барселоне и Бадалоне по обвинению в совершении 21 мошенничества, разбоев и ограблений. Об этом сообщается на сайте полиции Каталонии. Троих обвиняемых суд отпустил на свободу на время следствия, а один - главарь организованной преступной группировки - взят под стражу.



По данным ведомства, обвиняемые для ограбления выбирали квартиры и дома, в которых проживали одинокие пожилые люди. Они представлялись сотрудниками газовой компании, проникали в дома под предлогом плановой проверки, а затем грабили дома.



Задержанная гражданка Грузии, возраст которой от 34 до 38 лет, во время организации ограбления занималась телефонными звонками. Она звонила жертвам, представлялась оператором газовой компании и предупреждала о том, что в дом придут «сотрудники» для проверки оборудования.



Обвиняемых арестовали с поличным. При их личном обыске полицейские обнаружили драгоценные камни, мобильные телефоны, карты предоплаты, разную документацию с данными жертв, огнестрельное оружие с боеприпасами и спецодежду с логотипами газовой компании.















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