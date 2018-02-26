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Германии предложили присвоить Грузии статус безопасной страны


26.02.2018   15:44
Грузинская сторона предложила Германии присвоить Грузии статус безопасной страны
Мы предложили Германии присвоить Грузии статус в списке безопасных стран, — об этом журналистам заявила руководитель службы международных отношений МВД Эка Мачавариани.

Мачавариани говорила о визите замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе в Германию и Австрию.

Вместе с тем, как отметила Мачавариани, количество соискателей убежища растет, однако это не тревожно.

«Заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе находилась с официальным визитом в Германии и Австрии. В Германии она встретилась с министром внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и другими официальными лицами. В Австрии прошли встречи в министерстве внутренних дел. Нино Джавахадзе представила инициативы, которые запланированы правительством Грузии. В частности – в связи со сменой фамилии, также укрепления института полицейского атташе и в случае необходимости, отправки полицейских атташе.

Количество соискателей убежища растет, однако это не тревожно. В связи с конкретными планами сотрудничества с нашей стороны был предложен обмен информацией об этих законодательных инициативах в оперативном режиме, что немецкая и австрийская стороны приветствовали», — заявила Мачавариани.

По ее словам, 9 марта в Европоле планируется визит министра внутренних дел. По информации Мачавариани будут подписаны два важных меморандума, согласно которым МВД представит в Европоле союзного офицера и будет создан безопасный канал обмены информацией.

«По последней информации, Люксембург присвоил Грузии статус безопасной страны. На этом этапе такой статус у нас есть с семью странами. Стараемся охватить все страны», — заявила Эка Мачавариани.






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