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В Европоле будет работать союзный офицер из Грузии


26.02.2018   16:00
Грузия направит в Европол союзного офицера. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе, которая подвела итоги визита в Германию и Австрию.

По ее словам, направить союзного офицера в Европол планируется после оформления меморандума. Кроме того, планируется создание безопасного канала по обмену информацией.

«Мы провели встречи с нашими немецкими и австрийскими коллегами. Вместе с ними детально обсудили статистику по соискателям убежища из Грузии, а также показатель преступности. У нас есть определенный рост, однако эти показатели не тревожны. Мы ознакомили коллег с запланированными правительством Грузии мероприятиями, в том числе и с ужесточением процедуры смены фамилии, которые инициированы министерством юстиции. Наши коллеги приветствуют те мероприятия, которые проводит правительство Грузии», — заявила Джавахадзе.

По ее словам, грузинская сторона поставила на встречах с немецкими коллегами и вопрос признания Грузии безопасной стороной, так как, по словам замминистра, такой статус значительно уменьшает сроки рассмотрения заявок от соискателей убежища.

«Мы ознакомили коллег с планами на будущее. В частности, запланирован визит в Европол. В рамках этого визита, министр подпишет меморандум, в результате чего мы сможем отправить в Европол нашего союзного офицера, и обмениваться оперативной информацией с помощью безопасных каналов Европола», — заявила Джавахадзе.






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