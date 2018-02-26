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Цхинвальский режим пытается скрыть следы убийства Татунашвили?


26.02.2018   16:53
Цхинвальский оккупационный режим отказался выдавать грузинской стороне тело погибшего на оккупированной территории гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече в Эргнети, которая состоялась по требованию грузинской стороны.

Представитель СГБ Грузии Каха Кемоклидзе сообщил журналистам об отказе цхинвальского режима от передачи тела Татунашвили. По его словам, причиной отказа представитель оккупированного Цхинвали Мурат Джиоев назвал подключение экспертов из Российской Федерации и заявил, что тело передадут семье через несколько дней, после получения заключения экспертизы.

По завершении встречи, Джиоев не дал комментариев представителям СМИ.

Следует отметить, что грузинская сторона не смогла получить внятного ответа и на требование разрешить двум гражданам Грузии - Левану Куташвили и Иосебу Павлиашвили, задержанным в Цхинвали вместе с Татунашвили, покинуть оккупированную территорию. Их цхинвальский режим освободил, но не разрашает выехать за пределы зоны оккупации.






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