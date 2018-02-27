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В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии
27.02.2018 14:12
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии, пишет Khaleej Times.
Отмечается, что в Эр-Рияде, Медине, Мекке и Аль-Касиме женщины смогут подать заявление на вакантные места и получить работу, связанную со обеспечением безопасности в ВС страны.
Для этого необходимо соответствовать определенным критериям, в том числе иметь свидетельство об окончании школы. Подавать заявления могут только женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Кроме того, они и их попечители-мужчины должны проживать там, где хотят работать.
Ранее сообщалось, что в Омане с 1 марта женщинам разрешили водить такси.
"Газета.ру"
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