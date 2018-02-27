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В Тбилиси ограбили филиал «Либерти банка» (+видео)
27.02.2018 20:05
В тбилисском районе Глдани ограбили на филиал «Либерти банка». Как заявляют очевидцы, нападавший был в маске. Пока неизвестно, какую сумму вынесли из банка.
По словам местных жителей, это не первый случай, на данный филиал напали и раньше.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой).
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