В Тбилиси ограбили филиал «Либерти банка» (+видео)

27.02.2018 20:05 В тбилисском районе Глдани ограбили на филиал «Либерти банка». Как заявляют очевидцы, нападавший был в маске. Пока неизвестно, какую сумму вынесли из банка.



По словам местных жителей, это не первый случай, на данный филиал напали и раньше.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой).



















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