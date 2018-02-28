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Вопрос о Грузии будет обсуждаться на саммите НАТО в рамках политики «открытых дверей» - Столтенберг


28.02.2018   16:08
Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы ожидаем, что Грузия продолжит фокусирование на демократических реформах, консолидации демократических институтов, укрепление верховенства закона и развитие своей обороноспособности в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Й.Столтенберг в интервью грузинскому агентству "Акцент".

"В настоящее время в Грузии работает много наших экспертов, которые дают советы по развитию реформ в оборонной сфере. Мы продолжим помощь, чтобы Грузия еще больше приблизилась к НАТО", - сказал генсек альянса.

При этом Й.Столтенберг отметил, что для вступления в альянс Грузия должна получить программу действий по членству в НАТО (MAP).

Говоря о предстоящем июльском саммите НАТО в Брюсселе и возможном обсуждении на нем вопроса о Грузии, Й.Столтенберг рассказал, что на саммите будет рассмотрен вопрос о политике "открытых дверей" альянса.

"В этом аспекте мы рассмотрим и прогресс, достигнутый Грузией", - сказал он.






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