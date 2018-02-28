Член Тбилисского горсобрания Темур Горгадзе задержан по факту получения взятки

28.02.2018 18:36 Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали члена столичного городского собрания (Сакребуло), мажоритарного депутата Крцанисского района от "Грузинской мечты" Темура Горгадзе по факту получения взятки. Информацию распространяет СГБ.



По данны СГБ, Темур Гиоргадзе потребовал от гражданина Грузии 7000 долларов США в обмен на освобождение его родственника из заключения с помощью комиссии по помилованию. 28 февраля 2018 года Темур Горгадзе получил половину суммы – 3 500 долларов США, во время чего был задержан сотрудниками СГБ.



Следствие ведется по факту получения взятки в крупном размере (подпункт «б» 2-ой части 338-ой статьи УК Грузии), что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.















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