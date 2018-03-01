Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кутаисский кадетский военный лицей готовится ко вступительным экзаменам


01.03.2018   14:52
Кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе начинает информационные встречи по вступительным экзаменам по всей Грузии. После Имерети, встреча состоялась в Кахети, в частности в селе Джоколо Панкисского ущелья.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, представители Лицея встретились с учителями, учениками и родителями публичной школы в селе Джоколо. Руководитель военного лицея и кадеты представили подробную презентацию о лицее ученикам Панкисского ущелья и поделились информацией о вступительных экзаменах. Зачислиться в Кутаисский военный лицей могут те ученики публичной школы, которые окончили девять классов. Поступив в лицей, курсанты, на ряду с предметами общеобразовательной программы, будут проходить физическую подготовку, историю, военное дело, топографию и информатику. Обучение в лицее длится три года. После завершения учебы курсанты получат полный об окончании среднего образования и соответствующие военные сертификаты.

Многие ученики, проживающие в Панкисском ущелье уже выразили желание продолжить учебу в военно лицее.

На вступительных экзаменах 2018 года, желающий попасть в кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе, наряду с физическими нормативами и общими навыками, будут сдавать и математику.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна