Кутаисский кадетский военный лицей готовится ко вступительным экзаменам

01.03.2018 14:52 Кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе начинает информационные встречи по вступительным экзаменам по всей Грузии. После Имерети, встреча состоялась в Кахети, в частности в селе Джоколо Панкисского ущелья.



Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, представители Лицея встретились с учителями, учениками и родителями публичной школы в селе Джоколо. Руководитель военного лицея и кадеты представили подробную презентацию о лицее ученикам Панкисского ущелья и поделились информацией о вступительных экзаменах. Зачислиться в Кутаисский военный лицей могут те ученики публичной школы, которые окончили девять классов. Поступив в лицей, курсанты, на ряду с предметами общеобразовательной программы, будут проходить физическую подготовку, историю, военное дело, топографию и информатику. Обучение в лицее длится три года. После завершения учебы курсанты получат полный об окончании среднего образования и соответствующие военные сертификаты.



Многие ученики, проживающие в Панкисском ущелье уже выразили желание продолжить учебу в военно лицее.



На вступительных экзаменах 2018 года, желающий попасть в кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе, наряду с физическими нормативами и общими навыками, будут сдавать и математику.

















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