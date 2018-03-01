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В Панкиси школьникам рассказали об учебе в Кутаисском кадетском лицее.
01.03.2018 20:27
Кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе проводит в разных регионах Грузии информационные встречи, на которых школьникам рассказывают о вступительных экзаменах в это училище.
Зачислиться в военный лицей, который расположен в Кутаиси, могут те ученики публичных школ, которые окончили девять классов. В лицее курсантам преподают общеобразовательную программу, а также историю, военное дело, топографию и информатику. Курсанты проходят курс усиленной физической подготовки.
Обучение в лицее длится три года. Выпускники получают диплом о среднем образовании и соответствующие военные сертификаты. С недавних пор в училище принимают и девочек.
После Имеретии, информационная встреча состоялась в Кахетии, в частности, в селе Джоколо Панкисского ущелья, где проживают кистинцы — этнические грузинские чеченца.
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, представители лицея встретились с учителями, школьниками и их родителями в публичной школе села Джоколо.
Руководители и кадеты представили в Панкисском ущелье подробную презентацию о лицее имени Квинитадзе.
Как отмечает министерство обороны, многие школьники из Панкисского ущелья после встречи выразили желание продолжить учебу в военном лицее.
Желающим попасть в кадетский военный лицей имени Квинитадзе на вступительных экзаменах 2018 года следует сдать физические нормативы, общие навыки, а также экзамен по математике.
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