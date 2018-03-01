Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии опубликовал статистику за январь


01.03.2018   21:05
В Грузии в январе зарегистрировано 4 тысячи 410 преступлений, что на 22,98% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год. Об этом сказано в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, из зарегистрированных в январе преступлений раскрыты пока только 29,52%.
В январе 2018 года больше всего преступлений было совершено в отношении частной собственности — то есть кражи, разбои, ограбления, вымогательства, присвоения и прочее. МВД насчитало более 1,7 тысячи подобных преступлений, что на 44,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

В этом случае процент раскрываемости составил 22,19%.

На втором месте преступления, совершенные против здоровья человека — причинение тяжкого, менее тяжкого, легкого вреда здоровью, побои, насилие, семейное насилие и прочее. По данным МВД, в январе было совершено 775 таких преступлений, что на 79,4% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Из 775 преступлений против здоровья человека, полицейские раскрыли 47,1%.
На третьем месте расположились преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта. В январе этого года МВД насчитало 467 таких преступлений, что на 3,71% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Процент раскрываемости составил 2,57%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна