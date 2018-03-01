МВД Грузии опубликовал статистику за январь

01.03.2018 21:05 В Грузии в январе зарегистрировано 4 тысячи 410 преступлений, что на 22,98% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год. Об этом сказано в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.



По данным МВД, из зарегистрированных в январе преступлений раскрыты пока только 29,52%.

В январе 2018 года больше всего преступлений было совершено в отношении частной собственности — то есть кражи, разбои, ограбления, вымогательства, присвоения и прочее. МВД насчитало более 1,7 тысячи подобных преступлений, что на 44,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями.



В этом случае процент раскрываемости составил 22,19%.



На втором месте преступления, совершенные против здоровья человека — причинение тяжкого, менее тяжкого, легкого вреда здоровью, побои, насилие, семейное насилие и прочее. По данным МВД, в январе было совершено 775 таких преступлений, что на 79,4% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.



Из 775 преступлений против здоровья человека, полицейские раскрыли 47,1%.

На третьем месте расположились преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта. В январе этого года МВД насчитало 467 таких преступлений, что на 3,71% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Процент раскрываемости составил 2,57%.















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