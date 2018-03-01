США купили украинский танк

01.03.2018 21:27 США купили у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», сообщил изданию «Оборонно-промышленный курьер» источник в оборонно-промышленном комплексе Украины.



Поставка будет осуществляться через государственную компанию, занимающуюся спецэкспортом. Отмечается, что таким образом американская сторона знакомится с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.



«Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных)», — сказал «Российской газете» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.



«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 машина отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».















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