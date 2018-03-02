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Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн


02.03.2018   11:26
Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок Javelin в Украину по расчетной цене в 47 миллионов долларов, стороны теперь вправе заключить контракт, сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности США.

Отмечается, что уведомление о разрешении этой сделки направлено в Конгресс.

"Правительство Украины запросило приобретение 210 ракет Javelin и 37 командно-пусковых установок (с двумя командно-пусковыми установками, которые будут использоваться, как запчасти). В пакет также входит подготовка к использованию техники; техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировки, обучение и другие связанные логистические элементы и программная поддержка. Общая оценочная стоимость не будет превышать 47 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Как отмечается, данные поставки "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины".

"Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения своих требований национальной обороны. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - сказано в документе.

Однако в заявлении говорится о том, что именно сообщения о решении относительно продажи требуется законом и не означает, что продажа уже состоялась.






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