За неделю в Грузии полицейские изъяли около 1,5 килограмма наркотиков

02.03.2018 17:37 12 человек были задержаны в разных регионах Грузии за последнюю неделю по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Один из задержанных является наркореализатором и систематически продавал наркотики в Грузии. Пятеро из 12 задержанных – граждане Ирана, еще один задержанный – гражданин Австрии.



В общей сложности сотрудникам МВД за минувшую неделю удалось изъять около 1,5 килограмма разных наркотиков: 1,3 килограмма героина, 150 таблеток бупренорфина, 17 грамм мметамфетамина и другие наркотики.



Самая большая партия наркотиков – до 1 килограмма героина, была изъята у троих граждан Ирана, задержанных на проспекте Давида Агмашенебели в Тбилиси.



Каждому из троих задержанных граждан Ирана грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо бессрочное заключение.















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