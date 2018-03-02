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В Верховной Раде предложили создать военную бригаду Украины, Грузии и Молдовы


02.03.2018   23:02
Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил создать совместную военную бригаду Украины, Молдовы и Грузии. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Выступая на конференции "Грузия, Молдова и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности" в Кишиневе, Парубий предложил провести в Киеве трехстороннюю ассамблею и вынести на повестку дня создание совместного военного формирования. По его мнению, "это было бы хорошей идеей для первого же обсуждения", пишет ria.ru.

"Сам формат и сам факт, именно символическое значение наличия такого совместного военного формирования является очень позитивным, и я думаю, что мы этот опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве", — подчеркнул спикер.

По словам политика, у Украины, Грузии и Молдовы очень много общих задач в различных сферах. Кроме сотрудничества в военной сфере, Парубий упомянул информационную, энергетическую и кибербезопасность.






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