Арчил Татунашвили является жертвой оккупационного режима - министр обороны

03.03.2018 12:36 Министр обороны Грузии Леван Изория находился в селе Цалкани, где навестил семью погибшего бывшего младшего сержанта ВС Грузии Арчила Татунашвили и высказал им соболезнования. Информацию распространяет оборонное ведомство Грузии.



По заявлению Левана Изория, Арчил Татунашвили является жертвой оккупационного режима.



«Соболезнуем членам семьи бывшего младшего сержанта Вооруженных сил Грузии Арчила Татунашвили из — за его трагической смерти. Арчил — жертва оккупационного режима. В эти тяжелые минуты всё международное сообщество стоит рядом с нами.



Требуем, своевременно передать семье тело погибшего. Мы вместе, только мирным путем, продолжим политику деоккупации нашей страны», — заявил Леван Изория.



Вместе с министром обороны, родственникам и близким Арчила Татунашвили свои соболезнования высказали начальник Генштаба ВС Грузии, генерал — майор Владимир Чачибая, его заместители и представители генштаба.















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