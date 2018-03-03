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Арчил Татунашвили является жертвой оккупационного режима - министр обороны


03.03.2018   12:36
Министр обороны Грузии Леван Изория находился в селе Цалкани, где навестил семью погибшего бывшего младшего сержанта ВС Грузии Арчила Татунашвили и высказал им соболезнования. Информацию распространяет оборонное ведомство Грузии.

По заявлению Левана Изория, Арчил Татунашвили является жертвой оккупационного режима.

«Соболезнуем членам семьи бывшего младшего сержанта Вооруженных сил Грузии Арчила Татунашвили из — за его трагической смерти. Арчил — жертва оккупационного режима. В эти тяжелые минуты всё международное сообщество стоит рядом с нами.

Требуем, своевременно передать семье тело погибшего. Мы вместе, только мирным путем, продолжим политику деоккупации нашей страны», — заявил Леван Изория.

Вместе с министром обороны, родственникам и близким Арчила Татунашвили свои соболезнования высказали начальник Генштаба ВС Грузии, генерал — майор Владимир Чачибая, его заместители и представители генштаба.






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