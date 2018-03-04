В Грузии пятеро мужчин похитили своего знакомого для записи компромата

04.03.2018 14:42 Пятеро человек были задержаны в разных городах Грузии по обвинению в незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



Задержанные – 33-летний Л.Ж., 28-летний Дж.М., 29-летний Р.К., 27-летний Дж.Д. и 34-летний М.Ц.. Последние трое в прошлом уже были судимы. Задержания проходили в течение нескольких последних дней в Тбилиси, Батуми и Сенаки.



Следствие установило, что, угрожая холодным оружием, обвиняемые незаконно лишили свободы своего знакомого – 37-летнего М.Ш.. Говоря о мотивах злоумышленников, в МВД заявляют о «сведении счетов».



Все свои действия похитители записывали на камеру мобильного телефону. Впоследствии видеозапись издевательств над М.Ш. они распространили среди своих знакомых.



Следствие по делу было начато по пункту «а» третьей часть 143-й статьи УК Грузии. В случае признания вины судом каждому из задержанных грозит от восьми до десяти лет свободы.















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