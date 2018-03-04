Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии пятеро мужчин похитили своего знакомого для записи компромата


04.03.2018   14:42
Пятеро человек были задержаны в разных городах Грузии по обвинению в незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Задержанные – 33-летний Л.Ж., 28-летний Дж.М., 29-летний Р.К., 27-летний Дж.Д. и 34-летний М.Ц.. Последние трое в прошлом уже были судимы. Задержания проходили в течение нескольких последних дней в Тбилиси, Батуми и Сенаки.

Следствие установило, что, угрожая холодным оружием, обвиняемые незаконно лишили свободы своего знакомого – 37-летнего М.Ш.. Говоря о мотивах злоумышленников, в МВД заявляют о «сведении счетов».

Все свои действия похитители записывали на камеру мобильного телефону. Впоследствии видеозапись издевательств над М.Ш. они распространили среди своих знакомых.

Следствие по делу было начато по пункту «а» третьей часть 143-й статьи УК Грузии. В случае признания вины судом каждому из задержанных грозит от восьми до десяти лет свободы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна