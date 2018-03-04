В аэропорту Киева задержали разыскиваемого в Германии гражданина Грузии

04.03.2018 18:30 Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали в аэропорту Киева гражданина Грузии, которого разыскивали правоохранительные органы Германии. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.



Мужчину, находившегося в международном розыске, обнаружили среди пассажиров, которые направлялись на рейс в Тбилиси. Гражданин Грузии разыскивается правоохранителями Германии по подозрению в совершении убийства. Пограничники задержали его и передали полиции, проинформировав бюро Интерпола в Киеве.



Лiга.net сообщает, что задержание произошло в аэропорту «Жуляны».



В январе 2017 года в том же аэропорту украинские пограничники задержали гражданина Грузии Георгия Церцвадзе, участвовавшего на стороне ВСУ в конфликте в Донбассе в составе батальона «Азов». Он был арестован на 40 суток. Церцвадзе находился в международном розыске по подозрению в убийстве на территории России в 2003 году. В сентябре того же года Генпрокуратура Украины отказалась выдавать Церцвадзе России.















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