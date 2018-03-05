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Гахария: Мы фиксируем простую позицию, что «подбрасывание» - неправильно
05.03.2018 10:19
Мы фиксируем простую позицию, что «подбрасывание», как таковое, является неправильным и не планируем кому-то подбрасывать, — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в передаче первого канала «Ахали Квира» («Новая неделя»).
«В первую очередь потому, что подбрасывание – это оскорбление добросовестности каждого полицейского, его интеллекта и эффективности. Поэтому, мы говорим, что нам не нужно подбрасывание», — заявил Гахария.
Министр также отметил, что государство и разные институты становятся все более гуманными, «что приветствуется, однако, к сожалению, часто «подбросили», «избили» становится определенной стратегией в компоненте защиты и иногда, и адвокатировании».
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