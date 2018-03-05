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Из здания «Прокредит Банка» на проспекте Казбеги эвакуировали сотрудников
05.03.2018 11:49
Из здания «Прокредит Банка», расположенного на проспекте Казбеги в Тбилиси, эвакуировали сотрудников.
Как сообщили в пресс-службе банка, в здании включилась противопожарная сигнализация, однако причину они не знают, поскольку задымления или пожара не наблюдается.
«Пожарную и патрульную службу мы не вызывали, так как такой необходимости нет», - сообщили в банке.
На данный момент сотрудники банка находятся во дворе.
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