Из здания «Прокредит Банка» на проспекте Казбеги эвакуировали сотрудников

05.03.2018 11:49 Из здания «Прокредит Банка», расположенного на проспекте Казбеги в Тбилиси, эвакуировали сотрудников.



Как сообщили в пресс-службе банка, в здании включилась противопожарная сигнализация, однако причину они не знают, поскольку задымления или пожара не наблюдается.



«Пожарную и патрульную службу мы не вызывали, так как такой необходимости нет», - сообщили в банке.

На данный момент сотрудники банка находятся во дворе.

















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