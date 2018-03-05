МИД вместе с экспертами НАТО и стран-членов рассмотрит годовую национальную программу 2018 года

05.03.2018 17:59 5-6 марта Министерство иностранных дел Грузии по поддержке союзнического офиса НАТО и посольства Республики Болгария проведет рабочую встречу "Продвижение на пути евроатлантической интеграции Грузии".



В МИД "Интерпрессньюс" сообщили, что в рамках рабочей встречи вместе с экспертами североатлантической организации и стран-членов НАТО будет рассмотрен 10-ый по ряду проект годовой национальной программы Грузии (ANP) на 2018 год.



Примечательно, что в рабочей встрече участвуют эксперты из стран-членов альянса, а также представители аккредитованных в Грузии посольства стран-членов НАТО, и включенных в национальную программу ведомств.



Примечательно, что с учетом рекомендаций экспертов НАТО и стран-членов на рабочей встрече, государственная комиссия интеграции Грузии в НАТО утвердит годовую национальную программу 2018 года, после чего грузинская сторона представит документ альянсу на заседании комиссии НАТО-Грузии.



Следует отметить, что с 2009 года Грузия успешно осуществляет годичную национальную программу.



















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