Совет министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе обсуждает вопросы безопасности и обороны

06.03.2018 16:45 Совет министров ЕС по иностранным делам проходит в Брюсселе по повестке, полностью посвященной вопросам безопасности и обороны.



Главные темы, которые обсудит совет, — постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, реализация глобальной стратегии ЕС по безопасности и обороне, миссии и операции в рамках совместной политики ЕС по безопасности и обороне.



Кроме того, в ходе рабочего обеда министров обороны ЕС состоится обсуждение сотрудничества Евросоюз-НАТО, в котором примет участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.



Высокопоставленный европейский чиновник сообщил накануне, что объявленные Россией новинки в области вооружений не планируется обсуждать на заседании этого Совета ЕС.



«Вопрос о российском объявлении новых вооружений не входит в повестку завтрашнего совета», — сказал источник, отвечая на вопросы журналистов в понедельник в Брюсселе, когда знакомил их с рабочей программой министерского совещания.



«Однако министры в ходе дискуссий могут затронуть эту тему, если сочтут ее важной», — добавил собеседник СМИ.



«Это будет первое совещание министров обороны после принятия в прошлом году решения, учреждающего PESCO. Они соберутся в полном формате Совета ЕС, но принятие решений будет касаться исключительно государств-участников PESCO. То есть, 25 стран, входящих в постоянное структурированное сотрудничество», — уточнил функционер ЕС.



Он объяснил, что во вторник должен быть официально утвержден список проектов в рамках PESCO. Вторым решением министры примут рекомендации по «дорожной карте» реализации PESCO.



По второму пункту повестки будут обсуждаться выходящие за пределы PESCO вопросы безопасности и обороны. Речь пойдет о ежегодном скоординированном анализе оборонных аспектов, европейском оборонном фонде; партнерстве по безопасности и обороне, включая участие третьих стран в миссиях и операциях ЕС; улучшении военной мобильности в Европе с целью снять лишние препятствия для перемещения оборудования и личного состава по всему пространству Евросоюза, что в последнее время является предметом наиболее активных контактов с НАТО.



Министры обороны рассмотрят работу трех миссий по подготовке местных военных в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в Мали и Сомали. Собеседник журналистов напомнил, что в настоящее время ЕС осуществляет 16 миссий и операций, из которых 6 военных и 10 — гражданских.















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