Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совет министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе обсуждает вопросы безопасности и обороны


06.03.2018   16:45
Совет министров ЕС по иностранным делам проходит в Брюсселе по повестке, полностью посвященной вопросам безопасности и обороны.

Главные темы, которые обсудит совет, — постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, реализация глобальной стратегии ЕС по безопасности и обороне, миссии и операции в рамках совместной политики ЕС по безопасности и обороне.

Кроме того, в ходе рабочего обеда министров обороны ЕС состоится обсуждение сотрудничества Евросоюз-НАТО, в котором примет участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил накануне, что объявленные Россией новинки в области вооружений не планируется обсуждать на заседании этого Совета ЕС.

«Вопрос о российском объявлении новых вооружений не входит в повестку завтрашнего совета», — сказал источник, отвечая на вопросы журналистов в понедельник в Брюсселе, когда знакомил их с рабочей программой министерского совещания.

«Однако министры в ходе дискуссий могут затронуть эту тему, если сочтут ее важной», — добавил собеседник СМИ.

«Это будет первое совещание министров обороны после принятия в прошлом году решения, учреждающего PESCO. Они соберутся в полном формате Совета ЕС, но принятие решений будет касаться исключительно государств-участников PESCO. То есть, 25 стран, входящих в постоянное структурированное сотрудничество», — уточнил функционер ЕС.

Он объяснил, что во вторник должен быть официально утвержден список проектов в рамках PESCO. Вторым решением министры примут рекомендации по «дорожной карте» реализации PESCO.

По второму пункту повестки будут обсуждаться выходящие за пределы PESCO вопросы безопасности и обороны. Речь пойдет о ежегодном скоординированном анализе оборонных аспектов, европейском оборонном фонде; партнерстве по безопасности и обороне, включая участие третьих стран в миссиях и операциях ЕС; улучшении военной мобильности в Европе с целью снять лишние препятствия для перемещения оборудования и личного состава по всему пространству Евросоюза, что в последнее время является предметом наиболее активных контактов с НАТО.

Министры обороны рассмотрят работу трех миссий по подготовке местных военных в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в Мали и Сомали. Собеседник журналистов напомнил, что в настоящее время ЕС осуществляет 16 миссий и операций, из которых 6 военных и 10 — гражданских.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна