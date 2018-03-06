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Швеция примет участие в учениях «НАТО-Грузия» в 2019 году
06.03.2018 16:54
Швеция будет участвовать в учениях «НАТО-Грузия» в 2019 году, — об этом сегодня заявил министр обороны Швеции, который находится в Грузии с официальным визитом.
Петера Хультквиста принимает министр обороны Грузии Леван Изория.
После официальной церемонии принятия, на встрече между делегациями, возглавляемыми министрами обороны Грузии и Швеции, основное внимание было уделено активизации динамики двустороннего сотрудничества и обмену опытом в области тотальной обороны.
Шведский министр выразил поддержку территориальной целостности Грузии, обеспокоенность в связи с недавними трагическими событиями и принес соболезнования грузинскому народу.
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