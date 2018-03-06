Делегацию Германии ознакомили с инициативами по ужесточению регуляций смены фамилии

06.03.2018 20:13 Заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе приняла делегацию правительства Германии. Ее возглавлял руководитель штаба по возвращению мигрантов МВД Германии Кристиан Клосс.



В МВД заявили, что целью встречи было рассмотрение вопросов в связи с безвизовым передвижением со странами ЕС.



«Одним из главных вызовов немецкая сторона назвала растущее количество соискателей убежища из Грузии. Нино Джавахадзе ознакомила немецких гостей с мероприятиями, которые правительство Грузии начало с точки зрения снижения количества соискателей убежища из Грузии и совершенных ими преступлений, в том числе и с законодательными инициативами касательно смены фамилии», — заявляют в МВД.



Стороны обсудили информационную кампанию, запланированную правительством Грузии, и решение присвоить Грузии статус безопасной страны.















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