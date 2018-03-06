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МВД Грузии не располагает информацией о «народном патруле» в Тбилиси
06.03.2018 22:26
В Министерстве внутренних дел Грузии не смогли подтвердить т. н. патрулирование улиц Тбилиси активистами националистического движения «Грузинский марш». По данным МВД, полиция не установила ни одного факта подобного «патрулирования», передает sova.news.
5 февраля один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявил, что ультраправые активисты уже 10 дней следят за порядком и пресекают «нарушения» на центральных улицах столицы. Ранее в МВД предупреждали, что вмешательство членов националистического движения в работу полиции будет расценено как грубое нарушение закона. Министерство обещало жестко реагировать на такие факты.
Впрочем, на запрос журналистов в ведомстве ответили, что никто в МВД по факту «патрулирования» не обращался. При этом в полиции вновь пригрозили жесткими мерами в случае любых попыток каким-то образом вмешаться деятельность правоохранительных органов.
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