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МВД Грузии начало публиковать квитанции видеоштрафов


07.03.2018   10:57
Министерство внутренних дел начало публиковать квитанции видеоштрафов. В ведомстве поясняют, что штрафная квитанция будет считаться врученной оштрафованному лицу на 30-ый день после обнародования на сайте police.ge.

По данными МВД, поправки в Кодекс административных правонарушений вступили в силу в Грузии 1 ноября.

Кроме того, с 1 ноября в силу вступили новые правила выплаты штрафов за правонарушения, зафиксированные этими камерами.

Согласно нововведениям, после того, как камера зафиксировала автомобиль, нарушивший ПДД, автоматически составляется протокол о штрафе и в качестве смс-сообщения посылается на телефонный номер ее владельца.

Если водитель решит выплатить штраф в течение 10 дней, то сумма за правонарушение обойдется ему на 20% меньше обычной. Если водитель проигнорирует смс-сообщение, тогда протокол о штрафе ему доставят домой по почте, и в течение 30 дней он должен будет его оплатить.

В случае, если водитель откажется принимать протокол о штрафе, то его повторно отправят на домашний адрес в течение 30-60 дней. Если и во второй раз правонарушитель не захочет платить штраф, его протокол опубликуют на сайте МВД police.ge, и будет считаться, что водитель его принял.






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