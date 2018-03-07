В Грузии руководитель учебного заведения изготовлял поддельные дипломы

07.03.2018 13:00 Сотрудники следственной службы министерства финансов задержали руководителя двух коммерческих учебных заведений по факту изготовления-сбыта документов и коммерческого подкупа.



В ходе расследования было установлено, что обвиняемый изготовил и за 3 300 лари продал поддельный диплом бакалавра в области права одного из коммерческих учреждений в Аджарском регионе. Во втором случае, руководитель учебного заведения в регионе Имерети установил и за 1 800 лари продал поддельный документ о профессиональном образовании специальности офис-менеджера.



Следствие ведется по первой части 362-й статьи и четвертой части 221 статьи УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.















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