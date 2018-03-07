Генерал-майор, погибший при крушении российского самолета, командовал одним из подразделений во время событий 9 апреля в Грузии

07.03.2018 13:09 Среди погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии - генерал-майор Владимир Еремеев. Об этом сообщают российские СМИ.



«При крушении погибли 27 офицеров, в том числе один генерал-майор», - сообщило Министерство обороны России.



По данным российских медиа, погибшим генерал-майором является Владимир Еремеев. В СМИ распространилась его биография, согласно которой, в 1988-1991 гг. подразделение под командованием полковника Еремеева «участвовало в восстановлении конституционного порядка в Тбилиси, Грузия».

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился вчера в Сирии около 15:00 по московскому времени, погибли 39 человек. Все погибшие были российскими военными. Причиной крушения, по предварительной информации, стала техническая неисправность.















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