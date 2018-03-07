МВД Грузии раскрыло убийство супружеской пары в Авчала

07.03.2018 19:29 26-летний мужчина был задержан в Тбилиси по обвинению в убийстве супружеской пары. об этом на проведенном в МВД Грузии брифинге заявил начальник департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.



66-летний мужчина и его 49-летняя супруга 14 января были обнаружены мертвыми в небольшом продуктовом магазине на улице Авчала в поселке ЗАГЭС на окраине столицы.



В МВД не уточняют, однако, судя по всему, супруги были владельцами указанного магазина. По данным следствия, задержанный был хорошо знаком с их семьей. Также известно, что в прошлом он был неоднократно судим.



13 января обвиняемый пришел в магазин и из автоматического оружия расстрелял мужчину и женщину. Их тела были обнаружены на следующее утро. В полиции не говорят о мотивах нападавшего.



Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». В случае признания вины судом обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.



























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