Надзор за делами семейного преступления осуществят специализированные прокуроры

07.03.2018 20:09 С 1 мая расследование, процессуальное руководство, и поддержку государственного обвинения в суде по уголовным делам семейного насилия и семейного преступления будут осуществлять только специализированные следователи и прокуроры.



В ведомстве "Экспрессньюс" сообщили:



"С целью повышения качества прокурорской деятельности, и эффективной защиты и поддержки пострадавших, по приказу главного прокурора определено правило специализации следователей прокуратуры и прокуроров по делам преступлений, предусмотренных статьями 126 прима (насилие в семье) и 11 прима (семейное преступление) Уголовного кодекса. Расследование, процессуальное руководство в органах прокуратуры, и поддержку государственного обвинения в суде по преступлениям данной категории осуществят прокуроры, которые прошли специальный учебный курс с точки зрения международных правовых актов, внутреннего законодательства, и психологии.



Эффективное использование уголовного механизма против семейного преступления, и планировка - осуществление мероприятий с целью превенции этого преступления является одним из приоритетов и стратегических направлений прокуратуры Грузии. В результате превентивных мероприятий, проведенных в рамках организованных прокуратурой проектов "Местный совет" и "Общественная прокуратура", увеличилась обращаемость жертв. А также значительно возрос показатель уголовного преследования в отношении насильников.



Специализация прокуроров еще один важный шаг к достижению целей, предусмотренных законом Грузии "О пресечении насилия в отношении женщин и/или насилия в семье, защите, и помощи жертвам насилия", Конвенцией Совета Европы "О превенции и пресечении насилия в отношении женщин, и насилия в семье", и другими международными актами"- заявили в прокуратуре.



















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