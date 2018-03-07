Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Надзор за делами семейного преступления осуществят специализированные прокуроры


07.03.2018   20:09
С 1 мая расследование, процессуальное руководство, и поддержку государственного обвинения в суде по уголовным делам семейного насилия и семейного преступления будут осуществлять только специализированные следователи и прокуроры.

В ведомстве "Экспрессньюс" сообщили:

"С целью повышения качества прокурорской деятельности, и эффективной защиты и поддержки пострадавших, по приказу главного прокурора определено правило специализации следователей прокуратуры и прокуроров по делам преступлений, предусмотренных статьями 126 прима (насилие в семье) и 11 прима (семейное преступление) Уголовного кодекса. Расследование, процессуальное руководство в органах прокуратуры, и поддержку государственного обвинения в суде по преступлениям данной категории осуществят прокуроры, которые прошли специальный учебный курс с точки зрения международных правовых актов, внутреннего законодательства, и психологии.

Эффективное использование уголовного механизма против семейного преступления, и планировка - осуществление мероприятий с целью превенции этого преступления является одним из приоритетов и стратегических направлений прокуратуры Грузии. В результате превентивных мероприятий, проведенных в рамках организованных прокуратурой проектов "Местный совет" и "Общественная прокуратура", увеличилась обращаемость жертв. А также значительно возрос показатель уголовного преследования в отношении насильников.

Специализация прокуроров еще один важный шаг к достижению целей, предусмотренных законом Грузии "О пресечении насилия в отношении женщин и/или насилия в семье, защите, и помощи жертвам насилия", Конвенцией Совета Европы "О превенции и пресечении насилия в отношении женщин, и насилия в семье", и другими международными актами"- заявили в прокуратуре.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна