Аппатурай: Нереально обсуждать вступление Грузии в НАТО без пятой статьи

07.03.2018 20:11





Джеймс

14:05, 07.03.2018



Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай считает, что оккупированные территории не являются преградой для вступления Грузии в НАТО, однако представляют сложность.



Об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу Джеймс Аппатурай заявил комментируя исследование американского «Heritage Foundation», в которой отмечается, что Грузия может согласится на компромисс в связи с оккупированными территориями по вопросу вступления в НАТО.



Речь идет о вступлении Грузии в Североатлантический альянс без задействования пятой статьи в оккупированной Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.



По словам Аппатурая, страны-члены НАТО поддерживают политику «открытых дверей» организации.



«Не могу сказать, что это препятствие, однако могу сказать, что это – сложность. Это политический вопрос. Однако государства-члены НАТО поддерживают политику «отрытых дверей» организации, грузинские реформы, стремления Грузии и не раз было сказано, что Грузия станет членом НАТО. Годами Россия находится на территориях Грузии и на фоне знания этих сложностей, НАТО заявляет, что Грузия станет членом НАТО и у нее есть все инструменты для подготовки к вступлению. Так, что это действительно является сложностью», — заявил Джеймс Аппатурай.



По его словам, государства НАТО не обсуждали вопрос, представленный «Heritage Foundation».



По его мнению, нереально обсуждать вступление Грузии в НАТО без задействования пятой статьи.



«В первую очередь, хочу сказать, что государства-члены альянса не обсуждали вопрос, представленный «Heritage Foundation».



Могу сказать моё мнение и зафиксировать свою позицию. Говоря искренне, не будет полезным и реалистичным обсуждать вступление Грузии в Североатлантический альянс без пятой статьи или с условием его частичного задействования. Представленное «Heritage Foundation» предложение включает в себя и связано со сложностями, со многими возможными сложностями.



Исходя из этого думаю – нереально, чтобы народ думал об этой теме и обсуждал ее. Внимание стран-членов альянса концентрировано на поддержку грузинских реформ. Это тот вопрос, по которому члены Североатлантического совета достигли консенсуса. Несмотря на уважение к «Heritage Foundation», это не хорошая идея и я не считаю целесообразным возникновения ожиданий вокруг этого сценария в обществе», — заявляет Аппатурай.



По его мнению, в случае такого сценария, очень легко будет провоцировать провокации и разжигание конфликта.



«Не думаю, чтобы страны-члены альянса были готовы к опасности создания этого рынка и дестабилизации. Эксперты говорят об исторических примерах. Единственным примером можно привести Германию периода холодной войны. Нужно сказать и то, что это был совершенно другой случай и сценарий.



Альянс тогда заявил, что организация была готова защищать ту часть Германии, которая была членом НАТО. Мы не можем проводить параллель между представленным «Heritage Foundation» сценарием Германией периода холодной войны. Эти сценарии отличаются», — отметил Джеймс Аппатурай.















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