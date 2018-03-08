Парламент Грузии утвердил проект новой системы военного резерва

08.03.2018 11:56 Парламент Грузии большинством голосов в третьем чтении утвердил законопроект «О резерве Вооруженных сил и резервной службе».



Законопроект подразумевает создание с 1 июня двух видов резервной службы: активного и мобилизационного резерва. Активный резерв будет делиться на резерв Вооруженных сил, территориальный и резерв специалистов. Что касается мобилизационного резерва, то его прохождение будет обязательным и его целью будет усиление Вооруженных сил и восполнение потерь.



В резерв Вооруженных сил будут призываться граждане Грузии до 50 лет, в территориальный — до 55 лет, в резерв специалистов — до 65 лет, а в мобилизационный резерв — до 60 лет.



Активная резервная служба является добровольной. Министерство обороны будет оформлять контракты с желающими пройти резервную службу, после чего последние будут считаться призывными. Военнослужащий обязан проходить специальную подготовку, а в случае его вызова явиться в указанное время и место.



Порядок отбора лиц, желающих зачислиться в активный резерв и квалификационные требования определяются нормативным актом министра обороны страны.



Законопроект также предусматривает выплату заработной платы для лиц, зачисленных в активный резерв. В частности, согласно проекту, резервист ежемесячно будет получать 20% от оклада по званию, а в период вызова и прохождения военной службы, он получит полный оклад.



Ранее стало известно, что годовая заработная плата активного резервиста в среднем составит 3 тысячи 582 лари (более 1,4 тысячи долларов). Зарплата состоит из суммы 20% оклада по званию за год — 2 тысячи 90 лари (более 856 долларов), и 100% оклада по званию за 45 дней — 1 тысяча 492 лари (более 611 долларов).



В министерстве обороны Грузии уже заявили, что с июня 2018 года в активный резерв примут 260 человек.



Что касается резерва Вооруженных сил, территориального резерва и резерва специалистов, то они будут обязательными.



Работа над концепцией резерва и мобилизации Вооруженных сил длилась несколько лет и завершилась в январе 2018 года. Кроме основного закона, исходящие поправки внесли еще в десять законов.















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