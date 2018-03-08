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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
08.03.2018 12:06
Десантный корабль военно-морских сил США USS Oak Hill LSD 51 вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор.
Судно сопровождает турецкая береговая охрана.
Отмечается, что корабль направляется к берегам Румынии. На его борту находятся около 500 морских пехотинцев.
Ранее в феврале в Черное море вошли два американских эсминца с крылатыми ракетами Tomahawk.
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