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По фактам самоубийства и попытки суицида подростков опрошены более 100 подростков - МВД
09.03.2018 15:59
К процессу расследования дела в связи с попыткой самоубийства в Дигоми 17-летнего подростка подключились следователи управления борьбы с киберпреступностью, - об этом в программе «Тема дня» в эфире «Палитраньюс» заявил заместитель главы управления борьбы с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Рати Гардапхадзе.
Гардапхадзе коснулся текущего расследования фактов самоубийств и попытки суицида подростков последнего времени и отметил, что следствие по этим делам опросило более 100 подростков. По его словам, опрос членов семьи подростка, в связи со случаем, произошедшим в Дигоми несколько дней назад, состоится завтра.
«В процесс расследования попытки суицида 17-летнего подростка подключились следователи управления борьбы с киберпреступностью. Сегодня семья подростка не смогла прийти в министерство для опроса, их детальный опрос отложен на завтра. Что касается факта попытки самоубийства подростка в прошлом году в Хелвачаури, Аджарии, с целью его повторного опроса из министерства направлена следственная группа. В прошлом году подросток при опросе не подтвердил участие в опасных интернет-играх. В процессе расследования фактов самоубийств и попытки суицида подростков последнего времени опрошено более 100 подростков и на этом этапе ведется изучение их технических телекоммуникационных средств», - сообщил Рати Гардапхадзе.
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