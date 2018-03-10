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В Западной Грузии у инкассаторов похитили 200 тысяч лари
10.03.2018 13:37
В городе Абаша (регион Самегрело-Верхняя Сванетия) неизвестные похитили инкассацию компании TBC Pay, забрав более 200 тысяч лари (около 82 тысяч долларов), сообщает телекомпания «Рустави 2».
Все деньги хранились в доме регионального менеджера компании Мамуки Чочиа. Речь идет об инкассации компании, собранной с аппаратов быстрой оплаты TBC в семи районах Самегрело – это десятки тысяч лари, евро и долларов.
Как пояснил Чочия, собранные деньги не успели сдать в хранилище и именно поэтому ему пришлось оставить всю сумму у себя дома.
Поздно ночью двое вооруженных мужчин в масках ворвались в дом сотрудника компании. Угрожая членам семьи Чочиа расправой, они забрали деньги и скрылись.
Супруга Чочия утверждает, что злоумышленники знали о том, что в их доме хранится инкассация. По ее словам, они сразу начали требовать деньги банка, когда ворвались в их дом.
Следствие в связи с произошедшим начато по 179-й статье – «кража».
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