Замглавы полиции Супса задержан за взятку

10.03.2018 13:41 Замглавы полицейского отделения Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) задержан за взятку, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Согласно данным следствия, обвиняемый полицейский систематически брал деньги от некого Б.П.. Взамен замглавы полицейского отделения обеспечивал его защиту – Б.П. тайно присваивал и реализовывал топливо, предназначенное для спецтехники, которая задействована на строительстве автобана в Супса.



В МВД отмечают, что во время допроса сотрудником Генеральной инспекции МВД Б.П. полностью подтвердил вышеупомянутый факт. Он также подтвердил готовность сотрудничать со следствием.



Следствие по факту было начато по первой части 338-й статьи УК Грузии – «получение взятки». Обвиняемому полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.















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