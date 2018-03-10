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Украина получила статус «страны-аспиранта» НАТО


10.03.2018   16:44
Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта". Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. До сих пор в альянсе отказывались официально признать стремление Киева присоединиться к военному союзу, напоминает DW.

Статус "аспиранта" (aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства. "Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - утверждает Геращенко.

На сайте НАТО указано, что, помимо Украины, стремление к членству выражают еще три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Альянс официально поясняет: статус "aspirations" означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству", отмечает "Украинская правда".

Издание отмечает, что вместе со списком стран-аспирантов обновлен и раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.






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