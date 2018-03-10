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Порошенко озвучил следующую амбицию Украины на пути к НАТО


10.03.2018   16:46
Следующая амбиция Украины на пути к НАТО - получение Плана действий о членства (ПДЧ). Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, приветствуя признание Североатлантическим альянсом стремление к обретению Украиной полноценного членства в организации.

"Приветствую важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса ... Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Jens Stoltenberg в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что это является признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Порошенко добавил, что именно об этом говорилось во время его последней встречи с генсеком НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США.

"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - отметил Президент Украины.

Как сообщал Укринформ, Североатлантический альянс признал за Украиной стремление к приобретению полноценного членства в организации. На официальном сайте НАТО отмечается, что на данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина.






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