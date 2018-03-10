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Хакеры украли документы по Brexit с серверов правительства ФРГ


10.03.2018   17:59
Группа хакеров украла запись переговоров ЕС и Великобритании, а также документы по переговорам ЕС с Белоруссией и Украиной. Похищение случилось в результате кибератаки на серверы правительства Германии, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на журнал "Шпигель".

В распоряжении хакеров в результате оказались шесть файлов, после чего немецкие спецслужбы обнаружили атаку и, по уверению официального представителя МВД Германии Йоханнеса Димрота, сразу же предотвратили ее. При этом Димрот не стал отвечать на вопрос, могли ли стоять за этой атакой российские власти.

По словам представителя МВД, сейчас власти Германии выясняют, каким образом информация об атаке попала в СМИ.







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