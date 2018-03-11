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Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год


11.03.2018   12:14
Министр обороны Грузии Леван Изория и его азербайджанский коллега Закир Гасанов в Баку подписали План сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2018 год, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

«В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества, после прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой и был подписан План сотрудничества на 2018 год. По словам министра обороны Грузии, были определены приоритетные направления, по которым сотрудничество будет расширено еще больше», — говорится в сообщении Минобороны. При этом, в ведомстве не разглашают содержание договора.

Стороны также обратили внимание на важность оборонного сотрудничества в трехстороннем формате с участием Турции. Изория также сообщил, что в конце марта будет подписан меморандума о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.

В рамках визита в Баку Изория также провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Стороны поддержали территориальную целостность и суверенитет Грузии и Азербайджана и отметили, что политические отношения между странами развиваются успешно», — сообщили в грузинском оборонном ведомстве.

Перспективы двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и вопросы региональной безопасности Изория также обсуждал с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

Сегодня же делегация министерства обороны Грузии вместе с Леваном Изория почтила память Национального героя Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.






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