Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год

11.03.2018 12:14 Министр обороны Грузии Леван Изория и его азербайджанский коллега Закир Гасанов в Баку подписали План сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2018 год, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.



«В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества, после прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой и был подписан План сотрудничества на 2018 год. По словам министра обороны Грузии, были определены приоритетные направления, по которым сотрудничество будет расширено еще больше», — говорится в сообщении Минобороны. При этом, в ведомстве не разглашают содержание договора.



Стороны также обратили внимание на важность оборонного сотрудничества в трехстороннем формате с участием Турции. Изория также сообщил, что в конце марта будет подписан меморандума о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.



В рамках визита в Баку Изория также провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



«Стороны поддержали территориальную целостность и суверенитет Грузии и Азербайджана и отметили, что политические отношения между странами развиваются успешно», — сообщили в грузинском оборонном ведомстве.



Перспективы двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и вопросы региональной безопасности Изория также обсуждал с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.



Сегодня же делегация министерства обороны Грузии вместе с Леваном Изория почтила память Национального героя Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.















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