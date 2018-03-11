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В Кутаиси построят новый военный госпиталь


11.03.2018   12:52
Новый военный госпиталь построят в Кутаиси, говорится в сообщении министерства обороны Грузии.
Как поясняют в ведомстве, речь идет о масштабной реставрации старого здания госпиталя. На проект из бюджета выделено более 2,3 миллиона лари (более 970 тысяч долларов).

К настоящему времени в Кутаиси уже завершили демонтаж старого здания и ведутся внутренние работы. Ожидается, что новый военный госпиталь на западе Грузии заработает осенью 2018 года. С ходом работ сегодня ознакомился замглавы Минобороны Заал Капанадзе.

«Пациенты смогут получить там полное и качественное амбулаторное обслуживание. Начало работы военного госпиталя в Кутаиси имеет стратегическое значение для Западного командования», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отмечают, что в медицинском центре будут обслуживать как военнослужащих, так и гражданских лиц, занятых в системе обороны Грузии, членов их семей и военных-пенсионеров.

После Кутаиси Капанадзе отправился в Гори, где идет ремонт Военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили. К настоящему времени обновлен фасад центрального здания госпиталя, отремонтированы отделы стерилизации и реанимации. Кроме того, к зданию военной комиссии были пристроены еще два этажа, которые предназначены для реабилитационного отделения.

"Новости-Грузия"





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