За сбыт фальшивых денег в Грузии арестован мужчина

12.03.2018 12:33 Мужчина задержан в Грузии по обвинению в хранении и сбыте фальшивых денег в крупном размере. Об этом сообщили в Следственной службе Минфина.



По информации ведомства, в регионе Самегрело обвиняемый реализовал фальшивые купюры номиналом в 100 лари на сумму в 18 тысяч лари.



В ходе следственных мероприятий сотрудники Следственной службы изъяли у него еще 11 поддельных купюр номиналом в 100 лари.



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет.



Следует отметить, что с начала 2018 года это уже четвертый случай изготовления и сбыта фальшивых денег в Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

