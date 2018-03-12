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За сбыт фальшивых денег в Грузии арестован мужчина


12.03.2018   12:33
Мужчина задержан в Грузии по обвинению в хранении и сбыте фальшивых денег в крупном размере. Об этом сообщили в Следственной службе Минфина.

По информации ведомства, в регионе Самегрело обвиняемый реализовал фальшивые купюры номиналом в 100 лари на сумму в 18 тысяч лари.

В ходе следственных мероприятий сотрудники Следственной службы изъяли у него еще 11 поддельных купюр номиналом в 100 лари.

Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Следует отметить, что с начала 2018 года это уже четвертый случай изготовления и сбыта фальшивых денег в Грузии.






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