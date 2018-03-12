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Президент Грузии: мы заслуживаем членства в НАТО


12.03.2018   20:12
Вступление Грузии в НАТО может укрепить стабильность альянса и Европы в целом. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в интервью Радио Свобода во время визита в Брюссель, где он, кроме прочего, провел встречу с генсеком блока Йенсом Столтенбергом.

“Мы хотим вступить [в НАТО], мы говорим, что должны быть там, говорим, что заслуживаем этого и говорим, что сделаем все для того, чтобы оказаться там”, – подчеркнул Маргвелашвили.

По словам президента, есть много факторов, которые зависят от Грузии. В том числе – торговые связи, основные торговые маршруты, связывающие Запад с Востоком, стабильность черноморского региона… “Это европейские и евроатлантические факторы, и включенность Грузии очень важна”, – пояснил глава государства.

Маргвелашвили напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО заявило, что Грузия и Украина станут членами альянса. Но несмотря на то, что на каждом следующем саммите эта готовность подтверждалась, точная дата вступления в блок так и не установлена.

При этом президент признал, что движение Грузии к членству во многом замедлено из-за замороженных конфликтов с поддерживаемыми Россией сепаратистскими регионами – Абхазией и Южной Осетией. Но риторика Москвы и ее действия, как в 2008 году, так и сейчас на востоке Украины, должны лишь укрепить аргумент в пользу членства Грузии в НАТО, считает Маргвелашвили.

Что касается возможности принятия страны в альянс без применения статьи 5 о коллективной безопасности в отношении оккупированных регионов, как заявил президент, власти Грузии не обсуждали этот вопрос основательно. “Думаю, эта дискуссия была вызвана существовавшими в прошлом случаями. Но мы твердо и уверенно следуем по пути в НАТО”, – добавил Георгий Маргвелашвили.






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