Президент Грузии: мы заслуживаем членства в НАТО

12.03.2018 20:12 Вступление Грузии в НАТО может укрепить стабильность альянса и Европы в целом. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в интервью Радио Свобода во время визита в Брюссель, где он, кроме прочего, провел встречу с генсеком блока Йенсом Столтенбергом.



“Мы хотим вступить [в НАТО], мы говорим, что должны быть там, говорим, что заслуживаем этого и говорим, что сделаем все для того, чтобы оказаться там”, – подчеркнул Маргвелашвили.



По словам президента, есть много факторов, которые зависят от Грузии. В том числе – торговые связи, основные торговые маршруты, связывающие Запад с Востоком, стабильность черноморского региона… “Это европейские и евроатлантические факторы, и включенность Грузии очень важна”, – пояснил глава государства.



Маргвелашвили напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО заявило, что Грузия и Украина станут членами альянса. Но несмотря на то, что на каждом следующем саммите эта готовность подтверждалась, точная дата вступления в блок так и не установлена.



При этом президент признал, что движение Грузии к членству во многом замедлено из-за замороженных конфликтов с поддерживаемыми Россией сепаратистскими регионами – Абхазией и Южной Осетией. Но риторика Москвы и ее действия, как в 2008 году, так и сейчас на востоке Украины, должны лишь укрепить аргумент в пользу членства Грузии в НАТО, считает Маргвелашвили.



Что касается возможности принятия страны в альянс без применения статьи 5 о коллективной безопасности в отношении оккупированных регионов, как заявил президент, власти Грузии не обсуждали этот вопрос основательно. “Думаю, эта дискуссия была вызвана существовавшими в прошлом случаями. Но мы твердо и уверенно следуем по пути в НАТО”, – добавил Георгий Маргвелашвили.















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