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Сотрудник полиции задержан по обвинению в сбыте наркотиков
13.03.2018 12:30
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции и генеральной инспекции МВД Грузии, в результате проведенных совместных оперативно – розыскных мероприятий , на основании распоряжении суда задержали по обвинению сбыта наркотических средств помощника – следователя 7-го отделения Ваке-Сабурталинского управления департамента полиции Тбилиси Б.А.
По информации ведомства, совершенное полицейским предусматривает наказание от 6 до 11 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что Б.А незаконно продал одному из граждан вещество типа «тетрагидроканабин».
Следствие ведется по статье 260 УК Грузии, 1 и 4 частям, которая предусматривает незаконное приобретение – хранение – сбыт.
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